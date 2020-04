Francescoli habló del futuro de Gallardo

El secretario técnico de River Plate, Enzo Francescoli, dijo hoy que no se "imagina aún" la salida de Marcelo Gallardo, el entrenador más ganador en la historia del club con 11 títulos.



"No pienso mucho en su salida ya que tiene contrato hasta el 2021 y siempre se ha cumplido todo, no imagino aún su partida del club", manifestó el uruguayo Francescoli en diálogo con el programa radial Último Al Arco de Sport 890 de Uruguay.



Francescoli fue quien asesoró al presidente de River, Rodolfo D'Onofrio, para la contratación de Gallardo, en junio de 2014, cuando Ramón Díaz presentó la renuncia.



Por otra parte, el ex delantero del seleccionado uruguayo explicó la postura de River, el primer y único club que decidió no jugar, apenas se conocieron los primeros casos de coronavirus en el país.



"Fue para pensar en los demas. Allí además decidimos cerrar todas las actividades del club. Esta es una situación muy compleja. Vamos a tener que adoptar diferentes caminos. Creo que para que todo vuelva a la normalidad, deberemos esperar a fin de año", indicó uno de los máximos ídolos de River.