Angustiante situación de los gimnasios de Mendoza

El aislamiento social, preventivo y obligatorio para contener la pandemia del Covid 19 está teniendo resultados positivos si lo comparamos con otros países, pero ha traído aparejados muchos inconvenientes económicos a diferentes sectores. El deporte de nuestra provincia no escapa a esta situación, la mayoría de los profesores de diferentes actividades no está teniendo ingresos.

Los gimnasios tampoco escapan a esta situación angustiante desde el punto de vista financiero. Sus dueños temen que en caso de que estas medidas se mantengan en el tiempo no puedan volver a levantar sus persianas.

La mayoría de ellos tiene a varios entrenadores y al no tener alumnos ven complicada la capacidad de pago para estos. Algunos han instrumentado clases virtuales, ya sea enviando rutinas o bien poniendo horarios y haciendo video llamadas.

José, a cargo de un gimnasio en Ciudad, comentó: “La verdad que la situación está mala, no solo para nosotros sino también para nuestros empleados. En nuestro rubro somos todos monotributistas, casi todos “C” o “D”.

“Nosotros hoy tenemos tres gimnasios parados, tres estructuras que hay que mantener, con sueldos, alquileres e impuestos de los locales, más nuestros alquileres de vivienda, nuestros impuestos, tarjeta y monotributo. No hemos recibido absolutamente ninguna ayuda, ni entramos en ningún grupo de los que el gobierno va a ayudar. Nuestros profes se inscribieron y no entró ninguno”, agregó.

Consultado sobre las alternativas que han ideado para mantener a los socios, dijo: “Ahora estamos haciendo clases Online y tratando de mejorar ese servicio, tratando de cobrar eso para poder primero pagar sueldos que es lo que más importa y después cumplir con el resto”.

También opinó Fabián, dueño de un local en Guaymallén: “No solamente el tema de los gimnasios, sino también la cantidad de profesores; imagínate que yo tengo profes que dan una hora o dos horas a la semana alguna clase y vienen, yo les pago la hora y se van. En esa situación han quedado miles de profesores, no solo en Mendoza sino en toda la Argentina. El tema es que se pueda hacer algo, porque encima ninguno entra en ningún plan social de nada, incluyéndonos a los dueños de los gimnasios. Es como que estamos al medio, no somos ni ricos ni pobres y no nos toca nada.