Un jugador del Leeds reveló que a Bielsa "dan ganas de matarlo"

El arquero español del Leeds United, Kiko Casilla, resaltó hoy las grandes condiciones como entrenador del argentino Marcelo Bielsa, pero admitió que hay momentos en que "dan ganas de matarlo" por ser demasiado exigente.

"Bielsa es un crack. Sabe mucho de fútbol y, si bien su método es muy exigente, todos los que estamos en Leeds hemos mejorado mucho con él. Pero hay días en que dan ganas de matarlo", contó en una entrevista con L'Esportiu de Cataluña.

Casilla, de 33 años y ex Real Madrid, agregó sobre el ex entrenador del seleccionado argentino: "Vale la pena el esfuerzo cuando levantas la cabeza y ves que el equipo es atractivo y que muchos rivales no nos aguantan el ritmo de juego y físico. Bielsa te hace ser mucho más protagonista, arriesgar más".

Kiko Casilla.

El arquero nacido en Tarragona y que atajó una vez en el seleccionado español, explicó: "A mí me hace jugar de líbero e incluso hay encuentros en que hago más pases que algunos adversarios".

El Leeds está primero en la actual Championship (segunda división), hasta que se suspendió a causa de la pandemia de coronavirus, y con claras chances de ascender, el objetivo que se le negó en la temporada pasada.