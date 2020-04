La cruda confesión de Biglia sobre su renuncia a la Selección

Lucas Biglia fue una de las gratas sorpresa que llevó Alejandro Sabella al Mundial 2014 y terminó siendo resistido por estar dentro del grupo que perdió la final en Río de Janeiro y las dos Copas América con Chile. El volante, jugador del Milan, recordó lo vivido en Brasil y confesó el verdadero motivo de su renuncia, dejando en claro que no fue solo por lo futbolístico.

"Renuncié a la Selección por un combo de todo, son muchas cosas que se van sumando para tomar una decisión final. Primero y principal, por lo emocional. Di todo, peleé hasta lo último siempre y no me llevé nada. Empezás a tomarte como que todo es un fracaso", expresó en una interesante charla con AM1030.

Y agregó: "Llegué al punto de decir: 'Basta de este castigo, ¿por qué sufrir así?'. Sabía que le estaba dando de más a gente que no se lo merecía y que no lo estaba valorando. La gota que rebalsó el vaso fue la frustración de haber dado todo y no habernos podido llevar nada".

"Volví a ver la final y me dieron ganas de buscar la medalla que desde hace seis años no sabía dónde estaba. Me quedé mirando hasta lo último porque quería acordarme que había pasado después del partido. Fue muy fuerte verme subir a ponérmela en un Mundial", indicó.

Luego reflexionó sobre la importante de lo conseguido en Brasil: "Dentro mío pienso que a nivel profesional me llevé un segundo puesto, pero a nivel personal o humano, me gané un premio de la hostia. No sé si se en este deporte se le da ese valor".

Ayer surgió el rumor de una posible vuelta a Independiente teniendo en cuenta que Milan no le renovaría el contrato, ante esto, dijo: “Cuando se hable de volver a Argentina lo que menos voy a priorizar es lo económico. Quiero darle la prioridad a mi señora y a mis hijos para que ellos decidan que quieren hacer".