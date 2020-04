Muy molesto: la frase de Rakitic que sorprendió en Barcelona

Ivan Rakitic no está pasando su mejor momento en el Barcelona y en su relación la dirigencia del club. El jugador no es titular indiscutido y hace un tiempo parece que lo han puesto en la vidriera para que se vaya, negociando con otros equipos.

El fubolista croata brindó una entrevista a Mundo Deportivo y demostró su molestia con la situación: "Decidiré mi futuro. Quiero estar donde se me valore; si es aquí, encantado, y si no, será donde yo decida".

"Yo no soy un saco de patatas", expresó el mediocampista ex Sevilla. A él le gustaría seguir en cataluña pero de no ser posible querría volver a vivir en la ciudad andaluza donde brilló antes de llegar al Barsa; además estaban interesados en el croata el Atlético Madrid y el AC Milan.

“Poder jugar en el Barça es el sitio perfecto.Tuve una primera parte de la temporada muy rara, muy incómoda y sorprendente para mí, pero de ahí tengo que aprender varias cosas e ir mejorando. A veces pasan cosas que uno no entiende, pero que no debe entender sino aceptarlas. Ojalá pueda acabar este año de contrato”, deseó el croata quien no fue tenido en cuenta por Ernesto Valverde, ni tampoco tras la llegada de Quique Setién