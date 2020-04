Los eventos que estaban programados para esta semana y se cancelaron

La pandemia por el coronavirus tiene paralizado el deporte en casi todo el mundo e impide que en la semana que comienza este lunes se disputen, como estaba programado, la final de la Copa del Rey, los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones y la Liga Europa, así como el gran premio de China de Fórmula Uno.



LA FINAL DE LA COPA DEL REY

El sábado 18 de abril era la fecha marcada para que el Athletic Club y la Real Sociedad disputaran en el estadio de La Cartuja de Sevilla la final de la Copa del Rey, tras eliminar previamente en las semifinales al Granada y al Mirandés, respectivamente. Se trata de la primera final de Copa de la historia entre ambos equipos.



A mediados de marzo la Real Federación Española de Fútbol acordó con ambos clubes aplazar el partido por los efectos de la entonces incipiente pandemia y con el objetivo de que cuando se juegue sea una fiesta con un estadio lleno, algo que ahora es imposible.



El pasado 17 de marzo, Luis Rubiales, presidente de la RFEF, se mostró partidario de que la final de la Copa del Rey "sea con aficiones". El máximo mandatario del organismo futbolístico abogó por intentar que los hinchas de los clubes vascos estén presentes en un partido histórico siempre que las instituciones den el visto bueno a esa opción.



"No hay fechas. Se valoraba el 31 de mayo. Lo comunicamos a la Casa Real en su momento, pero viendo lo que ha pasado en los últimos días hemos paralizado cualquier imposición de fecha. Tenemos derecho a poner la final en un fin de semana. He hablado con los presidentes del Athletic y de la Real y ellos van a estar presentes en las negociaciones", dijo entonces Rubiales.



"Queremos una final con aficiones, queremos que estén allí. Salvo que sea por imperativo legal, siempre a disposición de las administraciones, lo haríamos a puerta cerrada. Ahora mismo no hay fecha. Si no sabemos cuándo vamos a reanudar las competiciones, sería arriesgado decir fecha para la final. Vamos a trabajar con los dos clubes", agregó el presidente de la RFEF.



LIGA DE CAMPEONES, LIGA EUROPA, PREEUROPEO FEMENINO



Para esta semana también estaba previstos los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones y la Liga Europa, siete días después de que se hubiesen jugado los de ida. Ambos torneos quedaron interrumpidos sin que pudiera completarse la fase previa de octavos.



La Champions se paró en seco a causa de la pandemia antes de que pudieran disputarse los cuatro últimos encuentros de vuelta de los octavos de final: Juventus-Lyon (0-1 en la ida), Manchester City-Real Madrid (2-1), Bayern-Chelsea (3-0) y Barcelona-Nápoles (1-1). Ya habían logrado el pase a cuartos una semana antes el Atalanta, el Leipzig, el Atlético de Madrid y el París Saint-Germain.



La pandemia también interrumpió la fase de ida de octavos de final de la Liga Europa, de la que no pudieron jugarse los partidos Sevilla-Roma e Inter de Milán-Getafe. Los partidos de vuelta tenían que haberse disputado el 19 de marzo.



Este lunes debía jugarse asimismo un España-República Checa, correspondiente a la fase de clasificación para el Europeo femenino. La selección nacional ya no pudo jugar el jueves anterior ante Moldavia en Alcalá de Henares, y ahora tampoco podrá hacerlo, también como local en Granada, frente a las checas. Así se lo comunicó de manera oficial la UEFA a la RFEF el 18 de marzo. Los partidos se aplazan para más adelante y pasarán a disputarse en una nueva ventana FIFA.



GRAN PREMIO DE CHINA DE F1 Y e-PRIX DE PARÍS DE FÓRMULA E



El automovilismo se ve privado esta semana de dos pruebas, el Gran Premio de China de Fórmula Uno y el e-Prix de París del Mundial de Fórmula E para coches eléctricos.



La carrera de Shanghái fue la primera en salir del calendario de la F1 de 2020. Sucedió el 12 de febrero. Después el campeonato no pudo ni siquiera arrancar como estaba previsto en Australia el 15 de marzo. Luego fueron aplazados los grandes premios de Azerbaiyán, Baréin, Canadá, Países Bajos, Mónaco, España y Vietnam.



Los organizadores del Mundial de F1 aún no saben cuándo arrancará el certamen ni cuántas carreras tendrá. Su responsable deportivo, Ross Brawn, dijo el miércoles pasado que la temporada 2020 probablemente comenzará en Europa, y posiblemente a puerta cerrada.



Brawn dijo que el deseo de la Fórmula Uno es correr lo antes posible, si acaso para dar a los aficionados algo de entretenimiento en tiempos difíciles, incluso si eso significa celebrar algunos de los primeros grandes premios sin aficionados.



LIGA DE DIAMANTE, PREMIER DE KÁRATE EN MADRID



La Liga de Diamante de atletismo iba a comenzar el viernes en Doha. También quedaron aplazadas las cuatro siguientes pruebas, en China, Estocolmo (24 de mayo), Roma/Nápoles (28 de mayo) y Rabat (31 de mayo).



Además, Madrid iba a acoger esta semana, entre el viernes y el sábado, la quinta prueba de la Premier League de kárate, con Sandra Sánchez y Damián Quintero como grandes estrellas.



La federación mundial (WKF) tomó esta decisión "tras la resolución del Gobierno de España de aplicar medidas estrictas para contener la pandemia en el país, incluyendo el actual estado de alarma en todo el territorio nacional". "La salud y la seguridad de los atletas y de todos los demás participantes son las principales prioridades de la WKF. El órgano rector internacional del kárate seguirá vigilando la situación para garantizar las mejores condiciones a los atletas, su personal y los aficionados", dijo la WKF el 16 de marzo.



AMSTEL GOLD RACE, COPA DEL MUNDO DE VELA, PREOLÍMPICO TAEKWONDO, MUNDIAL SNOOKER



En aguas de Génova (Italia) debía disputarse, de martes a domingo, la segunda cita de la Copa del Mundo de vela, y el domingo estaba prevista la Amstel Gold Race de ciclismo, prueba de un UCI World Tour que se interrumpió tras la disputa de la París-Niza entre el 8 y el 14 de marzo.



Esa clásica neerlandesa cumpliría este año su quincuagésima quinta edición con el local Mathieu van der Poel como último ganador. Sus organizadores aún estudian la posibilidad de que se dispute a finales de año.



"Estamos en contacto con varias partes interesadas como los municipios, los socios y la UCI para discutir el asunto. También dependemos de factores externos. Nos esforzamos por una decisión rápida, pero esperamos que entiendan que mover una prueba tan grande es complejo. Estamos monitoreando muy cuidadosamente todos los desarrollos relacionados con el virus. Por lo tanto, no podemos dar una fecha definitiva para nuestra decisión todavía", afirman en su web.



Además, Milán iba a ser la sede el sábado y el domingo del torneo de clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio de taekwondo, y el día 18 iba a comenzar en el Crucible Theatre de Sheffield (Reino Unido) una nueva edición del Mundial de snooker.