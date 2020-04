El deseo de un ex entrenador de Godoy Cruz

Nery Pumpido, histórico arquero de River y de la Selección Argentina, aseguró que deseaba asumir como DT del Millonario en algún momento de su carrera. "Me hubiera gustado ser entrenador de River", expresó.

Además, reveló que, hace un tiempo largo, estuvo cerca de concretarlo. "Tuve dos oportunidades. Una vez me reuní cuatro veces con (Mario) Isreal y (José María) Aguilar, que eran los presidentes. Dos veces me junté yo con ellos y otras dos veces el 'Gringo' Giusti, que era el que me maneja un poco mis cosas. Estuve cerca dos veces. Una, antes que llegue (Diego) Simeone y la otra, (Leonardo) Astrada. No se dio, pero me hubiera gustado", contó en diálogo con Super Deportivo Radio (Radio Villa Trinidad).

Por último, el ex DT del Tomba en 2012 aseguró que no volverá al fútbol argentino: "En Argentina no voy a volver a dirigir, tengo otra forma de pensar. No me dan ganas de dirigir en nuestro fútbol, pero si sale algo de afuera me gustaría. Uno de los puestos que mas me gusta es el de manager".