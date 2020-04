Fernando Gago reveló cuándo decidirá si se retira o sigue jugando

El volante de Vélez Sarsfield, Fernando Gago, cumplió ayer 34 años y lo hizo cumpliendo con la cuarentena y en plena recuperación de la operación de ligamentos de su rodilla derecha, lesión que sufrió el 30 de enero pasado en el partido ante Aldosivi en Mar del Plata, y consideró que aún es pronto para definir si intentará seguir jugando.

"Van dos meses recién de recuperación. En cuatro meses, empezaré a ver para qué estoy, si tengo ganas de jugar, si no tengo molestias, si la rodilla responde bien. Ahí voy a tener un análisis de qué puedo hacer y de lo que tengo ganas", expresó el ex Boca en diálogo con radio La Red.

Además, Pintita agregó que "me sentía muy bien físicamente. La última operación había sido del tendón de Aquiles. Me sentía cómodo. Ahora es día a día. Siempre lo tomé de la misma manera. Voy viendo cómo me voy sintiendo con el dolor, la recuperación. Hay que ver de qué forma me siento dentro de tres o cuatro meses y ahí ver para qué estoy".

El ex mediocampista del Real Madrid remarcó que esta "es la lesión que tuve con la Selección. Al quinto mes de esa recuperación, sufrí una molestia. Estaba la posibilidad de operarme de vuelta y yo decidí que no. Quería volver a jugar, con el tratamiento correspondiente para evitar la operación. Con el tiempo, se regeneró la molestia, el desprendimiento chiquitito. Sabía que la rodilla por ahí no estaba al 100 por ciento. Estaba estable, pero no como debía haber estado. Con cuidado especial, tanto en el club como en mi casa, pude jugar este tiempo. Ahí no aguantó más, tenía que operarme sí o sí", afirmó.

Finalmente, al ser consultado sobre su intención de retirarse jugando, Gago contestó: "Siempre fue mi idea. Después, hay cosas que van pasando. Hoy no puedo decir algo claro, si mi idea es volver a jugar o no. Tengo que ver cómo va la rodilla. En esos momentos, los desafíos me gustaron, los tomé como desafío personal. Lo hago por mí, por algo personal. Me gusta jugar a la pelota, estar en una cancha de fútbol, disfrutar de cosas simples. Estoy en los últimos años de mi carrera y lo más lindo para un futbolista es jugar".