El Pity Martínez y una frase que sorprenderá a los hinchas de River

El volante mendocino del Atlanta United, Gonzalo Martínez, quedó en la historia de River Plate por anotar el último gol del triunfo por 3 a 1 ante Boca Juniors en la histórica final de la Copa Libertadores 2018 disputada en Madrid, sin embargo en las últimas horas confesó que, para él, hubo otro gol más importante en su paso por el Millonario.

"El gol en Madrid no fue el más importante", afirmó el zurdo en diálogo con Súper Mitre Deportivo, una frase que seguramente sorprenderá a los hinchas del Millo. Para el Pity, el gol a Gremio en las semifinales de esa misma edición tuvo más importancia.

Por otra parte, volviendo al gol en el Santiago Bernabéu, contó que está un poco cansado de que le digan "y va el tercero", la frase del relato de Mariano Closs que popularizaron todos los hinchas de River tras el título. "Lo del relato de 'y va el tercero' me lo hacen llegar tanto en las redes sociales. Y cualquier persona en Argentina te lo dice, por lo que ya en casa no lo quiero ni escuchar, ja. No me jode, pero me lo hacen llegar tanto que en casa ya decís bueno... Por ahí mis hermanos me cargan y yo a veces los miro de reojo", contó.

Finalmente, elogió el trabajo de Marcelo Gallardo y consideró que "para mí, se va a quedar mucho tiempo más en River, porque es joven todavía. No sé si tiene 7 u 8 años de carrera y ganó un montón de títulos, lo que es una locura. Creo que también tienen merecido su oportunidad en Europa, porque para mí está entre los mejores cinco técnicos del mundo. Yo lo veo en un club grande, lo veo en el Barcelona y para mí en algún momento va a dirigir ahí”.