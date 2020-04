Chicharito Hernández lamenta la desigualdad entre su sueldo y el de un médico

El futbolista mexicano Javier Chicharito Hernández, quien juega en Los Angeles Galaxy de la MLS, dirigido por Guillermo Barros Schelotto, resaltó hoy la desigualdad entre su sueldo y el que recibe un investigador que busca la vacuna para el coronavirus.

"Me sorprende ganar millones de dólares como futbolista, mientras que los médicos y científicos que buscan la cura del Covid-19 no ganan nada", dijo el ex jugador del Real Madrid y Manchester United, señaló el sitio MedioTiempo.

"Es increíble que a mí me paguen tantísimo por hacer un deporte y que la gente que trata de encontrar la cura contra algo que está parando al mundo no está ganando nada económicamente hablando", amplió el mexicano.

El delantero, de 31 años y 109 cotejos jugados con el seleccionado de su país, continuó: "Espero que esto regrese a la normalidad o que mejore nuestra realidad, ojalá que todas esas personas que están en unos niveles extremadamente altos puedan aprender de esto y haya menos desigualdad en todos los sentidos".