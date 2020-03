Doloroso testimonio de Brian Fernández: "En las malas nadie estuvo"

El delantero de Colón de Santa Fe Brian Fernández recordó hoy que cuando estuvo en las "malas", por su adicción a las drogas, nadie se le acercó.



"Ahora uso el celular lo justo y necesario, para hablar con mi familia y nadie más. No hablo con ningún amigo, me cuesta, pero cuando estuve mal nadie estuvo", lamentó el atacante en una nota con la radio online Aire de Santa Fe.



"Como me decían mis hermanos: 'esos son los amigos del campeón', los del Brian Fernández con plata. Y las cosas no son así", refirió.

DEPORTES | El delantero de Colón habló con Aire de Santa Fe 91.1 y contó cuán renovado está con el proceso de rehabilitación que atraviesahttps://t.co/PVapB0cIJ1 — Aire de Santa Fe (@AiredeSantaFe) March 27, 2020





El futbolista, con pasado en Defensa y Justicia y Racing Club, recaló en Colón este año pero sus problemas personales lo alejaron de la cancha, al punto que reconoció "todavía" no estar al cien por cien para "jugar".



De cara al futuro, con la salida del entrenador Diego Osella y la llegada reciente de Eduardo Domínguez, explicó: "Vino Eduardo, pudimos dialogar bien, me dijo sus expectativas, lo que pretendía y me dijo que vamos a ir de a poco. Viniendo desde abajo me gané un viajecito con Central. A pesar que quedé afuera la dije al profe 'perfecto, profe. Agradecido de haber venido'".