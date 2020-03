Las frases de Scola que ponen en duda su presencia en los Juegos Olímpicos

Luego de su gran actuación en el Mundial de China, Luis Scola había confirmado su presencia en Tokio para disputar los Juegos Olímpicos pero la postergación de la cita modificó los planes del capitán argentino. En medio de una tele conferencia con periodistas españoles en el programa Confinados sin Básquet, Luifa entregó varios e interesantes títulos.

"No sé si voy a estar en los Juegos Olímpicos. Pasaron tantas cosas y van a seguir pasando que todo pasó a un segundo plano. En lo último que estoy pensando es en eso", dijo, ante sorpresa de todos, para romper el hielo, y continuó: "Queremos que la gente, las ciudades estén bien, que el mundo vuelva a la normalidad. Después vemos si juego un partido o un torneo".

El Olimpia Milano, su actual club, le dio libertad de acción a todos sus extranjeros para pasar la cuarentena cerca de su familia. La gran mayoría volvió a su país de origen, pero Scola se quedó allí.

Ante esto, Scola contó como vive el aislamiento en una de las zonas más afectadas a nivel mundial: "Por suerte tengo un gimnasio acá en mi casa en Milano, también en Argentina. Ojalá estuviera allá porque también tengo cancha de básquet. No es lo mismo, pero intentamos mantener el peso y una vida sana. Es difícil porque no sabés cuándo será el próximo partido. No sabe para qué y para cuándo se entrena".