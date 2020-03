La cruda frase de Mario Kempes sobre el coronavirus

En los últimos días, Estados Unidos se ha precipitado acorde al brote del coronavirus y es uno de los países donde más contagiados existen. Allí está Mario Alberto Kempes, una de las máximas figuras de la historia de la Selección y dejó una reflexión muy cruda: "Tengo seis bypass. Si me contagia el bichito pues allá nos vamos".

Por otro lado, habló a la distancia sobre la situación que atraviesa Argentina y que se sorprendió por los videos que circulan en las redes sociales: "Es algo muy complicado, si nosotros le damos a este virus la posibilidad de seguir avanzando. En Argentina ahora viene el invierno y va a ser peor todavía".

"A aquellos que no tienen dos dedos de frente, recapaciten. Esto puede pasar en un mes o a lo mejor en cinco. Me parece fatal, la cantidad de gente que sale a la calle en Argentina me asombra. No son todos pero muchísima gente se cree que es una broma y no lo es", agregó.

Para cerrar habló de la situación de Estados Unidos: “Hay zonas que están muy afectadas y otras que no tanto. Los restaurantes y esas cosas las han cerrado, las que generan multitud, todo lo que reúna 20 personas no se puede. Tampoco invitar a comer un asado en casa".