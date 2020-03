La deportista que paralizó su carrera para combatir el coronavirus

Una campeona escocesa de curling paralizó su carrera deportiva para combatir el coronavirus como enfermera a tiempo completo en el turno de noche, después que se cancelara el campeonato mundial de dicho deporte previsto para este mes

Vicky Wright, de 26 años, y cuyo equipo ganó el campeonato escocés de curling el mes pasado, es una enfermera de sala de cirugía general que se dedica a este deporte a tiempo completo desde el año pasado, con el objetivo de clasificarse para los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín en 2022.

El equipo viajó a Canadá a principios de este mes para los campeonatos mundiales femeninos, pero regresó a casa después que el evento fuera cancelado.

Los miembros del equipo estaban "absolutamente abatidos", según dijo Wright en una entrevista con la revista British Curling, "pero pudimos ver cómo todo estaba cambiando rápidamente y sabíamos que había otras prioridades mucho más grandes que los eventos deportivos". "Una vez en casa, me puse en contacto con mi supervisor y le dije que había vuelto y que estaría disponible para hacer lo que fuera para ayudar", dijo Wright.

Trabaja en el turno de noche en el Hospital Forth Valley, cerca de la ciudad de Stirling. "Ahora es el momento de marcar la diferencia de una manera particular y ahora jugaré mi parte en un equipo mucho más grande", dijo y cerró: "Cuando entré a trabajar la semana pasada en el hospital, lo comprendí. Ya no se trataba de campeones mundiales, sino de ayudar a la gente".