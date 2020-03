La imperdible rutina física de Pusineri en cuarentena

El técnico de Independiente Lucas Pusineri exhibe una particular rutina física, a modo de entrenamiento durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus, en su casa y con toda la familia.



El ex mediocampista de San Lorenzo y Almagro, entre otros clubes, se sumó a las prácticas con una entrenadora personal que no es otra que su esposa, Romina Bergdolt, quien en su cuenta de la red social Instagram tiene por costumbre subir videos con distintos "secretos" de entrenamiento para sus seguidores.



La también madre de los dos hijos de la pareja, Ciro y Roque, es licenciada en gastronomía.





La mujer del ex jugador del 'Rojo' subió hoy a las redes un video captado por la cámara de la propia entrenadora, donde se puede observar a toda la familia practicando una intensa rutina, con 40 segundos de ejercicios y otros 20 de descanso.



Así, todos en el parque de la casa, compartieron movimientos para hacer la cuarentena "más divertida e inteligente", confió la propia Bergdolt.



"Compartimos tips de entrenamiento, en este caso cardio, primero saltando alrededor de una pelota, y luego piernas, glúteos y zona media", especificó.



La entrenadora personal cerró la publicación con un consejo: "Vamos a hacer ejercicios toda la familia en nuestras casas. Una horita por día para mantenerse saludables", agregó.



Pusineri, quien tenía pensado regresar a las prácticas el lunes próximo en Villa Domínico, deberá postergar la reanudación de las prácticas, a raíz del aislamiento obligatorio, que sugiere el Gobierno Nacional, para intentar mitigar los efectos de contagio del brote de COVID-19



En principio, el equipo de Avellaneda tenìa previsto asumir el primero de abril venidero su compromiso de 32vos. de final de Copa Argentina ante Villa Mitre de Bahía Blanca. Ese encuentro fue aplazado sin fecha de realización.