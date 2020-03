Desesperado pedido de Novak Djokovic: "Ayuden a los médicos"

View this post on Instagram

I pray for the health and healing of you. May God heal any sickness you have physical, mental or spiritual. May he give you health, energy and joy today. Swipe for my full message ud83dude4fud83cudffcu2764ufe0f. Molitva sa Ostroga: Da bismo dobili neu0161to u0161to nikada nismo imali, moramo uu010diniti neu0161to u0161to nikada nismo uu010dinili. Kada nam Bog uzima neu0161to u0161to ne mou017eemo shvatiti, on nas ne kau017enjava, veu0107 nam otvara ruke da primimo neu0161to jou0161 bolje. Bou017eja Volja nas nikada neu0107e odvesti negde gde nas Bou017eja Milost neu0107e zau0161titi. Bou017ee, uu0111i u moju kuu0107u i oduzmi sve moje brige i bolesti, leu010di i bdij nadamnom i mojom porodicom, u bou017eje ime. Amin ud83dude4fud83cudffcu2764