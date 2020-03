Del Potro y una confesión a Ginóbili en vivo

La carrera de Juan Martín del Potro es una clara historia de superación. Las constantes lesiones le pusieron muchos palos en la rueda, pero él no piensa bajar los brazos y continúa con su rehabilitación en la cuarentena obligatoria. "Me puse rutinas obligadas a la tarde y la mañana. Es pasar esto como pueda, no pienso parar porque quiero volver a jugar", expresó el protagonista en una transmisión en vivo que realizó junto con Emanuel Ginóbili, entre otras cosas, para concientizar por el corornavirus.

La lesión que lo mantiene afuera de las canchas es la fractura de la rótula de su rodilla derecha que sufrió el 19 de junio de 2019 ante Denis Shapovalov en Queens. Desde ese momento, pasó por dos operaciones en la zona. "Me está costando mucho. Estoy recuperándome. Los médicos son optimistas y dicen que voy a andar bien. A veces, el día a día no es tal como lo planifican, ahí se me cruzan por la cabeza y lo hacen más complicado", agregó.

La fortaleza mental es la cualidad más importante del Tandilense, que vivió constantemente con la necesidad de volver a levantarse tras los golpes. Sin embargo, contó que lo hace porque lo necesita. Es esa fuerza interior lo que lo impulsa. "La primera sensación al lesionarme es pensar de que voy a tener tiempo de estar en mi casa con mi familia, pero eso tiene un límite. Hay un momento en que necesito entrenar, volver a mi rutina. Cuando mi rutina es verme con el kinesiólogo es bastante desesperante, no es a lo que estoy acostumbrado", explicó.

Uno de los momentos graciosos se dio cuando Manu no lograba conectarse a la conversación