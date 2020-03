Terrible relato de un tenista argentino: "En España se menospreció el coronavirus"

El tenista argentino Pedro Cachín, radicado en Barcelona desde hace un lustro, opinó que en España "se menospreció" el riesgo que implicaba el coronavirus y ahora la sociedad lo está "pagando", a la vez que consideró que la parálisis de su actividad es de tal grado que parece que todos los jugadores se hubieran lesionado al mismo tiempo.



La interrupción de los torneos en el mundo, señaló Cachín, representa en el pano particular un impedimento para desarrollar su trabajo y le genera grandes perjuicios.



"Estuve en Barcelona desde el inicio del tema y creo que, como en Italia, al principio se menospreció al coronavirus, se lo tomó como que era un virus con probabilidad de muerte no tan grave y resulta que lo pagamos, porque ahora estamos todos en cuarentena", explicó a Télam el tenista nacido en la ciudad cordobesa de Bell Ville, hace 24 años.



Cachín está ubicado en el puesto 396 del ranking mundial de la ATP, aunque su mejor ubicación fue el casillero 166 en septiembre de 2015, y este año llegó a los octavos de final en el Córdoba Open, a la final del Future de Antalya, en Turquía, y conquistó el título en el certamen de la misma categoría jugado en Paguera, España.





"Este parate me afectó como a todos en general, aunque en el caso de los tenistas es como si todos nos hubiésemos lesionado al mismo tiempo. En mi caso me perjudica mucho, dependo de jugar para mantenerme, si no lo hago no sumo puntos, entonces no facturo y así no puedo mantener mi economía", añadió el bellvillense, ante una pregunta de Télam.



Las autoridades españolas admitieron hoy que están "desbordadas" frente al coronavirus, pero esperan contar en los "próximos días" con el material de protección faltante para médicos y trabajadores, al igual que los "test rápidos" para realizar en toda España, donde la epidemia no da tregua, tras haber superado hoy los 1.000 muertos y casi 20.000 contagios.



El cordobés, hincha fanático de Boca Juniors, reveló que únicamente entrena la parte física para mantenerse lo mejor posible hasta que puede volver a tomar una raqueta para practicar en una cancha de tenis, siendo que en la actualidad están todos los clubes cerrados por la pandemia y al que sale de su casa sin una razón válida (ir a la farmacia o al supermercado) lo sancionan con multas de hasta 800 euros.



"Durante la última semana salí apenas un sólo día para ir al supermercado. A nadie le gusta estar encerrado por temas que no dependen de uno, pero hay que tomárselo en serio porque se trata de un virus con alto poder de contagio", recomendó Cachín.



El tenista radicado en Cataluña indicó finalmente que en la Argentina "se están haciendo bien las cosas" y que es posible que las medidas que tomó el gobierno colaboren para atenuar los efectos del coronavirus.



"En la Argentina aún se está a tiempo. Si se lo toma en serio desde un principio es mejor. Estar en cuarentena no es estar de vacaciones y no debe llegarse al punto que se alcanzó en Europa", concluyó Cachín.



El tenista cordobés se radicó en Barcelona cuando apenas tenía 19 años y se formó en la Academia de tenis del Sport Social de la ciudad Condal, luego cuando creció buscó nuevos desafíos y se sumó al equipo del catalán Alex Corretjia, quien fue número dos del planeta en 1999 y dos veces finalista en Roland Garros, en las ediciones de 1998 y 2001.



El argentino, quien fue sparring de Copa Davis en el equipo dirigido por Gastón Gaudio que alcanzó los cuartos de final el año pasado en las finales de Madrid, y también había colaborado en la serie ante Brasil, en 2015, que se jugó en el predio de Tecnópolis y significó el punto de partida para el capitán Daniel Orsanic, quien debutó en esa ocasión y luego condujo al equipo al éxito más grande en la historia del tenis nacional con la obtención de la "Ensaladera de Plata" el 27 de noviembre de 2016 tras vencer a Croacia, en Zagreb.