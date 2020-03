Batalla y Montoya despidieron a Amadeo con cariñosos mensajes

Augusto Batalla, ex arquero de River, y Carlos Fernando Navarro Montoya, arquero histórico de Boca, despidieron al admirado Amadeo Carrizo con emotivos mensajes en sus redes sociales.



Batalla, ex arquero del Millonario y actual de O'Higgins de Chile, publicó en su cuenta de Instagram: "Con lágrimas en los ojos te despido, querido amigo. Eterno, gigante, buen tipo, amigo, compañero, consejero, gracioso, todo eso y mucho más. Gracias por estar conmigo, por tus palabras, por tus abrazos, me ayudaste mucho y nunca te voy a olvidar, ni a vos, ni a tus historias, ni a tu moto, ni a tu risa, voy a extrañar mucho el saber que siempre te tenia ahí para una palabra de aliento".





En la época en la que Batalla era muy criticado por la hinchada de River, pidió hablar con Amadeo Carrizo. Se juntaron a tomar un café; el ídolo lo aconsejó y se hicieron amigos. "Te vas y todavía te debo un último mate, una última charla, un último abrazo. Merecido descanso Amadeo querido. Que en paz descanses amigo, siempre te voy a querer mucho", posteó Batalla.



El "Mono" Navarro Montoya grabó un video que compartió en Twitter: "Se va un maestro de maestros, el primer transgresor en el arte de atajar. Lo conocí muy joven, cuando iniciaba mi carrera en Vélez. Amadeo fue el ídolo de mi viejo, hincha de Boca y también arquero. Fue un punto de inflexión en cómo y dónde atajar", expresó.





"Le quiero mandar un gran abrazo a su familia y a la familia de River, que ungió de manera justa a un grande como Amadeo entre sus ídolos. Se va un grande adentro y fuera de la cancha", agregó el ex arquero de Boca.