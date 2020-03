El ex vocero de Chiqui Tapia, internado por posible caso de coronavirus

El coronavirus sigue teniendo en vilo al mundo y Argentina no es la excepción, pese a que no aún no ha tenido ningún caso confirmado, ya que en Sudamérica ya se ha detectado el virus en algunos países.

En las últimas horas un posible caso de contagio quedó bajo estudio e impactó en el mundo del fútbol. Es que Daniel Ferreiro, ex vicepresidente de Nueva Chicago y quien supo ser vocero del presidente de la AFA, Claudio Tapia, regresó de Italia y quedó internado.

Ferreiro se hizo atender porque tenía un cuadro febril al regresar de Roma, por lo que desde la clínica decidieron dejarlo internado al menos por 48 horas, hasta que estén los resultados de los estudios que le hicieron.

Si bien confían en que no pasará a mayores, la alarma quedó encendida.