Explosivas declaraciones de Renato Gaúcho tras la batalla campal

La pelea de los futbolistas de Gremio e Internacional en la Copa Libertadores fue un acto bochornoso que dio la vuelta al mundo pero el DT del conjunto local, Renato Gaúcho, tuvo algunas palabras que generaron mucha polémica.

Si bien calificó de vergonzoso lo sucedido en la cancha, también defendió a sus futbolistas, quienes no se quedaron de brazos cruzados frente a lo sucedido y actuaron como debieron, según él.

“Sé cómo comenzó la pelea, pero no hablaré. Pueden ver las repeticiones. Estoy totalmente en contra de las peleas y la violencia, se los dije a mis jugadores... ahora, una vez que comenzó, mi equipo no podía ser vencido. Se tenían que defender. No digo que fue culpa de los jugadores de Gremio o de Inter. Fue todo un tumulto y ya en el tumulto no se puede ir hacia atrás. Estoy en contra de la pelea pero los jugadores demostraron que son hombres y pelearon."

“Si a los jugadores de mi equipo les empiezan a pegar, ¿se van a quedar mirando? Yo no tengo un equipo de monjas. No voy a llevar un equipo de monjas a Beira-Rio (estadio del Inter), que quede bien claro eso”, argumentó.

Por otra parte, el DT de Gremio también expuso que no quedo conforme con la actuación del árbitro argentino Fernando Rapallini, que mostró cuatro tarjetas rojas para cada equipo. “Espero que el próximo árbitro tenga la personalidad para dirigir un ‘Gre-Nal’. Si tiene que expulsar un jugador mío a la calle que lo haga. pero si tiene que hacerlo que un jugador del Inter que lo haga también”, criticó.