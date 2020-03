Turf: el próximo domingo se disputa el Vendimia

El viernes se confirmaron las anotaciones para una de las grandes carreras del turf del interior del país. El tradicional Clásico “Vendimia” contará con 16 anotados entre los que se destacan el sanjuanino Elmaestrodelarte, el cordobés In Your Honor y los mendocinos Pulpinello y Cat’s Away.