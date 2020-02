Ameal, contundente: "El partido se juega"

Luego de los disturbios ocurridos, La Bombonera fue allanada este viernes en un operativo a cargo de la Fiscalía Nro. 30. "Fue una pelea de socios con vecinos del barrio que venían a la pileta, no hubo barras. Ya armamos un sumario, a partir de la fecha no entra ninguna persona que no esté acompañada por un socio", explicó Jorge Amor Ameal.

Pese a los rumores que corrieron, Ameal avisó que el partido con Atlético Tucumán se disputará sin inconvenientes. "Hubo riesgo de suspensión del partido de esta noche, pero ya lo solucionamos. Está todo en condiciones para que el partido se juegue esta noche", afirmó.

Al mismo tiempo, expresó su preocupación por los hechos ocurridos. "Estoy preocupado con las cosas que están pasando en el club y el allanamiento de ayer (por el viernes). La política no se tiene que meter en el club", deslizó el presidente del club de la Ribera.

#SuperMitre | #Ahora @AmealJorgeAmor: "Fue una pelea de socios con vecinos del barrio que venían a la pileta, no hubo barras. Ya armamos un sumario, a partir de la fecha no entra ninguna persona que no esté acompañada por un socio". pic.twitter.com/lo8L4lwHOr — Radio Mitre Deportes (@MitreDeportes) February 8, 2020

"No quiero pensar en cosas raras, sacamos a gente de la seguridad y quizás a alguien no le caiga bien. De saber quién esta atrás de esto lo denunciaría a la Justicia. Nos llamó mucho la atención la actuación del fiscal (Juan Bautista Mahiques) cuando Boca le ofrecía todas las garantías", disparó Ameal en diálogo con AM790.

Y completó: "Por un hecho en una pileta quieren clausurar la Bombonera, no lo entiendo. Durante ocho años era el mejor estadio y ahora empezaron los problemas, el segundo partido que jugamos de local".