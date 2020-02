Siguen los dramas para Brian Fernández: "Me apuntaron con una pistola en la cabeza"

El delantero Brian Fernández estuvo ausente hoy en la primera práctica de la semana del plantel de Colón de Santa Fe, que se prepara para visitar el sábado a Defensa y Justicia, y en diálogo con la señal TyC Sports explicó que no fue porque esta mañana sufrió un violento asalto, pero esta tarde se sumará normalmente al segundo turno.

Desde la derrota del domingo ante Banfield (0-1), que complicó aún más la magra campaña del equipo Sabalero, se especulaba con los posibles cambios que implementará el técnico Diego Osella para intentar volver a la victoria, pero la ausencia de Fernández volvió a robarse la atención.

"Me robaron un reloj Rolex y me tiraron dos ladrillos a la camioneta, a mí no me pasó nada", comenzó relatando Fernández. El atacante del Sabalero explicó que había subido a sus redes sociales un video en el que decía, a modo de broma, que él manda en Santa Fe, y cuando le robaron uno de los delincuentes le dijo "¿vos sos Brian el que manda en Santa Fe? Me apuntó con una pistola en la cabeza y me sacó el reloj".

Fernández aseguró que quienes le robaron estaban identificados con los colores de Unión de Santa Fe y contó que no hizo la denuncia.

El ex Defensa y Justicia y Racing Club fue la gran apuesta de Colón para reforzar el plantel en este receso, y, hasta el momento, ha sido noticia por sus ausencias y problemas personales, y no por su trabajo y sus actuaciones.

Debutó el domingo al ingresar al juego algunos minutos ante los del sur del Gran Buenos Aires y no contó con chances para convertir, aunque tampoco fue asistido correctamente por sus compañeros.