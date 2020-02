Boca goleó en Santa Fe y alcanzó a River en la cima

Boca Juniors (45 puntos) resolvió el pleito con sencillez en la segunda parte y superó claramente a Colón (18), por 4-0, en Santa Fe, en uno de los adelantos de la 22da. Fecha de la Superliga de fútbol de Primera División.



El equipo dirigido por Miguel Angel Russo alcanzó a River (mañana jugará con Defensa y Justicia, a las 19.40) en la primera posición, ambos con 45 unidades, y se garantizó la posibilidad de pelear por el título hasta la última jornada, en la que enfrentará al Gimnasia de Diego Maradona, en la Bombonera.



Guillermo 'Pol' Fernández (St. 10m.), Eduardo Salvio (St. 27m.), Carlos Tevez (St. 30m.) y Ramón Abila (St. 39m.) anotaron los tantos del conjunto xeneize, que hilvanó su quinta victoria consecutiva en el certamen.

Colón es la contracara. Situado en zona de descenso, el conjunto del DT Diego Osella acumula ocho partidos sin ganar (dos empates, seis derrotas) y su presente es cada vez más complejo en torno a la permanencia en la categoría.



El equipo santafesino buscó contrarrestar la dinámica de su rival en la zona central y pobló ese sector con tres hombres que multiplicaron el despliegue (Zuqui, Fritzler y Estigarribia) para quedar en ligera superioridad sobre un tándem Campuzano-Fernández, que no se sintió cómodo y pareció desbordado.



Además, el colombiano Villa estuvo bien tomado y, por el otro costado, Salvio intentó, de a ratos, aunque no pudo desequilibrar casi en ningún momento.



Entonces, el equipo xeneize, que dominó el balón durante mayor cantidad de tiempo, necesitó que Tévez bajase excesivamente a su propio campo para tomar contacto con la pelota. Y eso lo sintió en el área contraria.



A punto tal que la única chance clara que tuvo Boca en esos 45 minutos iniciales llegó en tiempo de descuento, cuando Villa ensayó un remate desde fuera del área que se estrelló en el poste izquierdo, con un uruguayo Burián que ya asomaba vencido.



Colón, que redujo muy bien los espacios, se empezó a animar de a poco y tuvo su oportunidad concreta, a los 42m., con un cabezazo desviado del colombiano Morelo, cuando Andrada había salido a medias ante un centro de Estigarribia.



En la segunda etapa, el conjunto del DT Russo se adelantó unos metros, ganó profundidad con las proyecciones de sus marcadores de punta (Buffarini, Fabra) y esa situación empezó a inquietar más a la defensa 'sabalera'.



Entonces, en una incursión ofensiva del paraguayo Alonso, el visitante facturó la apertura. El habitual zaguero se animó a pasar por detrás de Fabra y mandó centro desde la izquierda, que fue conectado correctamente por 'Pol' Fernández, que le pegó ajustadamente y decretó la apertura (10m.).



La expedición Santa Fe para Boca se resolvió con sencillez porque Colón se desarmó por completo y quedó expuesto a la velocidad de Villa y Salvio en las contras.



Precisamente, a los 27m., el conjunto visitante amplió las cifras, con una corrida del colombiano que definió muy bien el ex Lanús.



Y tres minutos después, una contra del cordobés Abila encontró a Tévez, de cara al uruguayo Burián, cual si fuese un pelotón de fusilamiento.



Por si faltase una muestra más de confianza de este equipo de Russo, una proyección de Fabra terminó con una tijera de Abila, que despachó una volea que dejó sin asunto a Burián. 0-4, asunto concluido



Así, el equipo xeneize, que acumula una impresionante racha de 11 goles en los últimos tres partidos, promete dar pelea hasta el final. Independientemente de lo que ocurra mañana con River ante Defensa y Justicia, el equipo de Russo se aseguró llegar con chances de título al próximo fin de semana.