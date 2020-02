Descontento en el plantel: ¿Le bajan el pulgar a Sciacqua?

"Estamos en un momento complejo en el cual no nos sentimos cómodos, hay jugadores para sostener la idea de juego, nosotros estamos convencidos que la idea tiene que ser la del arranque del segundo tiempo". La frase de Santiago García, luego de la goleada en contra frente a Boca en la Bombonera, lo dice todo.

Ideas que no convencen, jugadores que llegaron que no reforzaron el plantel, arribo de futbolistas lesionados, desencanto, falta de fútbol, etc, etc. Hoy Godoy Cruz atraviesa el peor momento de los últimos 10 años en Primera División.

Las declaraciones del Morro ya deben haber calado hondo en el fuero interno del cuerpo técnico liderado por Mario Sciacqua. Es verdad que, más allá de los resultados, la idea de juego del Tomba varió muy poco en el último tiempo. Desde la aparición de Diego Dabove, los interinatos de Walter Daniel Oldrá, hasta los efímeros lapsos al frente del equipo de Javier Patalano y Lucas Bernardi.

Godoy Cruz, en la Bombonera, no pateó al arco en todo el partido. El segundo tiempo, con el ingreso de Juan Brunetta, le devolvió algo de fútbol a la mitad del campo para abastecer a un solitario Morro García que, pobre, hace lo que puede.

El referente ya hizo sentir con su voz de líder y capitán lo que piensa el plantel: alejado de algún esquema timorato y, en todo caso, con la idea de morir con las botas puestas y pensando en el arco de enfrente.

Ni hablar de jugadores que llegaron a sumarle al plantel y desde el arranque estuvieron lesionados, como el caso de Jaime Ayoví.

Se viene una semana clave en Coquimbito pensando en el partido del próximo sábado ante Unión de Santa fe en el Malvinas Argentinas. ¿Escuchará el DT el pedido de los jugadores?

El momento de Godoy Cruz es crítico, aunque no se vea reflejado aun en la tabla de los promedios.