Almeyda: "Quien dude de mi amor por River, que se vaya a la c... de su madre"

En una entrevista a través de YouTube, Matías Almeyda había dejado la puerta abierta a dirigir Boca en un futuro. Tras ello, al entrenador del San José Earthquakes le llovieron críticas e insultos de parte de los hinchas de River. Sin embargo, El Pelado volvió a hablar y se desahogó con todo.

En diálogo con TyC Sports, Almeyda manifestó: "Si alguno duda sobre lo que siento por River, se puede ir a la de su madre. El que duda que le entregué el alma y la vida a River, no merece ni que se lo explique. Cada uno es libre y piensa lo que quiere. Yo he demostrado fidelidad a River con mis declaraciones y hechos. Siendo hincha de River, ¿cómo voy a dirigir a Boca?".

Noticias Relacionadas Matías Almeyda eligió a Chivas antes que a River

En esta misma línea, Almeyda agregó: "Aclaré mil veces que a Boca no lo dirigiría. Mi amor por River es incondicional. Yo no soy de la cuna: yo me hice solito hincha de River. De chico era de otro equipo, pero no tengo por qué decirlo".

Para cerrar, el ex entrenador de River remarcó: "Hace un tiempo que digo que no volvería a River, pero no quiere decir que lo quiera más o menos. Estuve cuando tenía que estar y no quiero ser el típico entrenador que vuelve después de un tiempo y le saca el lugar a alguien más joven".