Pergolini, ¿diferencias? con Riquelme y el homenaje a Maradona

El vicepresidente primero de Boca Juniors, Mario Pergolini, desmintió hoy que tenga "diferencias" con el vice segundo, Juan Román Riquelme, a la vez que anunció un homenaje a Diego Maradona para cuando su equipo, Gimnasia y Esgrima La Plata, visite la Bombonera en la última fecha de la Superliga, el 8 de marzo.

"El otro día leí que estaba peleado con Román, pero no vi los argumentos. Eso es ciento por ciento mentira. Ni un entredicho tuve con él", explicó Pergolini en su programa radial.

Pergolini, su pelea con Román y una fuerte denuncia contra periodistas

"Creo que tendrá mucho que ver con esas versiones que corté mucho los tickets que les daban a algunos periodistas para los partidos y buscan cosas. Es que corté como ciento y pico de tickets que iban a medios. Por eso no se me ocurre por qué tema debería tener un conflicto con Román", comentó.



Posteriormente, ya en un programa televisivo, la referencia tuvo que ver para con otro ídolo boquense como Diego Maradona, de quien dijo que tanto a él como al presidente Jorge Amor Ameal y a Riquelme los hizo "pelota" antes de las elecciones, cuando el director técnico gimnasista se mostró con el candidato oficialista Cristian Gribaudo.



"Una plaqueta le vamos a dar a Diego, porque uno camina por el club y mucha gente lo quiere. Además su imagen está en las banderas que se muestran en las tribunas. Pero igual no es nuestro máximo ídolo, porque ese lugar es de Román", se congració Pergolini con Riquelme.