La lesión que podría dejar sin semifinal a Diego Schwartzman

Diego Schwartzman reaccionó en el momento justo, en el pasaje más adverso del partido. El tenista porteño se sobrepuso a las dificultades que le presentó el uruguayo Pablo Cuevas y así avanzó a las semifinales del Argentina Open.

De todos modos, una lesión puede dejar al argentino sin chances de jugar en esa instancia. Se someterá a estudios este sábado y luego tomará una decisión.

“No sé qué tengo pero no creo que sea bueno, nunca en mi vida me lesioné pero sentí el tirón. No tengo mucha fe”, disparó en caliente el ganador, apenas finalizado el partido.

El Peque, finalista en la pasada edición del torneo ATP 250 que se disputa en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, perdió el primer set por 7-5 y en el segundo parcial tuvo que levantar cuatro puntos de partido del uruguayo en el tie break, antes de nivelar el juego con un 7-6 (13-11).