Racing desperdició una buena chance en Santa Fe

Racing Club, que venía entonado por el resonante triunfo en el clásico de Avellaneda ante Independiente con nueve jugadores, igualó esta noche ante Colón en Santa Fe 1 a 1, tras ir ganando, en uno de los dos partidos adelantados de la 20ma. fecha de la Superliga Argentina de Fútbol.



Matías Zaracho (19m.St), quien volvió de la Sub 23 tras consagrarse campeón sudamericano con el seleccionado argentino y asegurar un cupo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, abrió el marcador e igualó el colombiano Wilson Morelo (35m.St)



El partido se jugó en el estadio Brigadier General Estanislao López de la ciudad de Santa Fe y fue arbitrado por Hernán Mastrángelo.



Racing se hizo de la pelota desde en el comienzo, sin situaciones de peligro, pero ese dominio duró apenas un cuarto de hora.



Tras aquel asedio inicial emparejó Colón, que llegó con un buen remate desde lejos de Tomás Chancalay que exigió a Javier García abajo.



El desarrollo fue parejo, con mayor tenencia por parte de Racing, y se acercó con un buen cabezazo del paraguayo Matías Rojas -el mejor del visitante- que sacó Leonardo Burián junto a su palo izquierdo.



Aunque las más claras se dieron sobre el cierre de la primera etapa: Rojas quiso poner la pelota junto al palo derecho de Burián pero salió por poco; y en la réplica Luis Rodríguez quedó cara a cara con García y tiró el balón arriba.



En el complemento arrancó otra vez mejor Racing, volcado al campo contrario, y llegó con un tiro libre en forma de centro de Rojas que esforzó a Burián.



Colón jugó de contraataque y respondió con un remate del “Pulga” Rodríguez sin consecuencias.



Pero apareció Rojas con una gran jugada personal iniciada en su propio campo, para habilitar hacia la derecha a Zaracho, quien abrió el marcador con un remate alto.



Colón fue en busca de la igualdad y se aproximó con un cabezazo exigido y sin ángulo de Lucas Viatri, que se fue desviado. Insistió el local y tuvo su premio: un centro del “Pulga” fue cabeceado al gol por el ingresado Morelo, que aprovechó una mala salida de Javier García.



El partido se hizo de ida y vuelta: Rafael Delgado le sacó el gol de Darío Cvitanich; en la respuesta Rodríguez cabeceó sin marca apenas afuera y luego Javier García se lució en un mano a mano ante Morelo.



Racing dejó pasar la chance de quedar momentáneamente tercero. Colón no gana hace siete partidos y sigue complicado en la zona baja de los promedios del descenso.



Además Alex Vigo sumó su quinta tarjeta amarilla y no jugará en la próxima fecha ante Newell's Old Boys en Rosario.

