Patronato ganó un partido clave pensando en el descenso

Patronato de Paraná venció esta noche de local y por 1 a 0 a Unión de Santa Fe en la apertura de la 20ma fecha de la Superliga Argentina de Fútbol, cortó una racha sin ganar de 14 partidos y sueña con mantener la categoría aunque aún no salió de la zona del descenso.



Con uno más por la expulsión de Walter Bou (46m. PT), el ingresado Hugo Silveira le dio la victoria al equipo paranaense (42 ST) y llegó a un promedio de 1.083.





La calurosa tarde de la capital entrerriana marcó sin duda los primeros minutos, con pocos esbozos de ataques y juego tanto de Patronato como de Unión, aunque el equipo santafecino tuvo más la pelota e intentó con más intensidad.



Un claro ejemplo de cómo era el partido se dio a los 33 minutos: no había pelotas para efectuar un lateral, que fue mal sacado por Unión.



Patronato fue mejorando y se fue al descanso con más ocasiones de gol pero sin molestar mucho al arquero visitante y con un hombre más: en tiempo de descuento Walter Bou disputó un centro y dejó la pierna extendida que pegó directamente al pecho de Ibáñez.



En la segunda parte, el local hizo uso de su jugador más, y generó espacios y jugadas elaboradas pero desperdició varias jugadas claras de gol, dos mano a mano y dos disparos al travesaño.



Por eso el arquero Sebastián Moyano fue la figura del partido: tapó varios mano a mano, cabezazos esquinados, disparos de media distancia y cortó centros incisivos.



A los 42 minutos ya no pudo hacer nada: tras un centro desde la derecha al segundo palo, Delgadillo cabeceó al punto de penal y el ingresado Silveira tuvo revancha de los goles errados: cayéndose al suelo definió al palo derecho para darle la victoria al local.



Con esta victoria, Patronato cortó la racha negativa de catorce partidos sin festejos (seis empates y ocho derrotas); ya que no ganaba desde la quinta fecha (1 a 0 a Independiente).



En tanto, Unión sumó su tercera derrota en fila por la Superliga, antes de viajar a Belo Horizonte por la Copa Sudamericana.



El viernes 21, Patronato visitará desde las 21:10 a Argentinos, mientras que Unión recibirá el lunes 24 a Central Córdoba desde las 21:45