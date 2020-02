Un ídolo de Boca fue duro con Tevez: "Está para jugar 20 minutos"

Ángel Clemente Rojas fue uno de los invitados de Juan Román Riquelme a su palco para ver el encuentro ante Atlético Tucumán de la fecha 19 de la Superliga. Una de las glorias Xeneizes fue entrevistado y, entre otras cosas, se refirió a la actualidad de Carlos Tevez con una frase que hizo ruido: "Está para jugar 20 minutos".

"Carlitos es mi amigo, una vez me lo encontré y me dio su camiseta. Son momentos que no te olvidás más. Pero hoy hay que decir que no está bien, tarda mucho con la pelota. Está para 20 minutos o media hora; ahí sí lo quiero en mi equipo", explicó Rojitas en diálogo con Mundo Boca Radio.

Luego le agradeció al vicepresidente segundo del Xeneize por haberlo invitado a ver el partido y también a la gente por el cariño recibido: "Román me quiere todos los partidos en el palco con él. Me regaló una camiseta. No me lo esperaba, me volví loco. Temblaba al lado de semejante monstruo".

"La gente de Boca no se puede olvidar de él. Hay que decirle gracias por todo lo que hizo. La gente también me quiere mucho y me reconoce", cerró.