Mourinho explicó por qué decidió quedarse calvo

El director técnico del Tottenham Hotspurs, José Mourinho, sorprendió al fotografiarse luego de haberse afeitado la cabeza. El nuevo look salió a la luz a través de distintas plataformas donde empezó a viralizarse una imagen suya sin pelo junto a uno de los fundadores de la famosa barbería londinense Haks & Oscar.

En declaraciones a ‘Sky Sports’, el actual técnico del Tottenham ha explicado el por qué de este drástico cambio de ‘look’.

“A veces me lo corto así... Me gusta sentir el frío en la cabeza y cambiar un poco. Pero esta vez no fue por eso. Esta vez me quedé dormido.... Me quedé dormido y cuando me desperté tenía tal desastre que le dije al peluquero me lo cortase al uno, espero que me vuelva a crecer”, justificó el técnico portugués.

Desde su llegada a los ‘spurs’, Mourinho ha dirigido un total de 19 encuentros, con un balance positivo de 10 victorias, cuatro empates y cinco derrotas. El Tottenham actualmente ocupa la sexta plaza de la Premier League, a cuatro puntos de un Chelsea que actualmente es el conjunto que marca la zona Champions.