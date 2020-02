Colón se quedó a un paso de ganar la Copa Sudamericana 2019. En la final disputada en Asunción, Paraguay, recordada por la actuación de Los Palmeras y su "Soy Sabalero" en la previa, cayó 3-1 con Independiente del Valle (Ecuador).

Sin embargo el Sabalero sigue con la ilusión de poder quedarse con el trofeo continental. Es que el arquero del conjunto ecuatoriano Jorge Pinos en su momento se encontraba en medio de una disputa, ya que los dirigentes de su anterior club aseguran que se marchó sin ningún tipo de autorización y que por lo tanto su inclusión en el certamen sudamericano era ilegal.

"Todavía estamos jugando esa final, porque está absolutamente comprobado que el jugador estuvo mal incluido. Ahora lo estamos demostrando ante las autoridades correspondientes y eso lleva tiempo", sentenció José Néstor Vignatti, presidiente de Colón.

Pero no se quedó ahí ya que avisó mantendrán la lucha y que la final no terminó. "Quiero ser muy claro en algo: para nosotros, para Colón, la final de la Sudamericana 2019 todavía no terminó", indicó.

Al igual que hizo Boca Juniors reclamando la final de la Copa Libertadores 2018, el conjunto santafesino recurrirá al TAS (Tribunal Arbitral Superior) para esperar una definición favorable.