Las determinantes declaraciones de Zidane ante los rumores de su salida del Real Madrid

El Real Madrid no está pasando su mejor momento deportivo. Estando a siete puntos del líder en La Liga y evaluando una posible eliminación en la Champions League en fase de grupos, los rumores sobre el cambio de entrenador no tardaron en surgir. En este sentido, Zinedine Zidane aprovechó la conferencia de prensa previa al encuentro liguero ante Sevilla para reconocer las dificultades y asegurar que se siente respaldado por el club y los jugadores.

"Lo más importante es lo de mañana, tenemos que puntuar y hacer un gran partido ante un rival muy bueno y nos gustan los partidos así. Sabemos los dos partidos que tenemos pero el primero es el de Liga. Para nosotros es eso ahora", comenzó diciendo el entrenador, haciendo referencia a la preocupación por la doble competencia. "Espero un rival competitivo como siempre. Cada entrenador elige su once y vamos a ver qué pasa y quién va a poner", agregó en alusión al Sevilla.

Con respecto a las críticas, Zidane afirmó: "No puedo comentar, no me molesta. Es mi cargo, es eso, cuando no ganas es así, normal que haya críticas, pero no va a cambiar lo que pienso. Vamos a seguir". Pero sí aseguró estar respaldado por el club: "Sí, completamente, el respaldo del club. No puedo estar contento cuando perdemos un partido pero sabemos donde estamos. Es una suerte pelear por este club y es lo que voy a hacer hasta el último día. Y los jugadores también y tenemos que conectar con lo que sabemos hacer".

Con respecto a los jugadores, manifestó que "lo que quieren es competir y siempre me han demostrado su cariño, pero no es lo más importante. He sido jugador aquí, entrenador, sé la historia que tengo con este club y a veces es verdad que no nos salen las cosas. A veces nos olvidamos un poco eso. Juntarse todos y tener el mismo camino y vamos a sacar esto adelante seguro".

Por último, sentenció: "Nunca he pensado que soy intocable, ni de jugador, ni de entrenador ni como persona. Estoy aquí para vivir esto hasta el último día". "Ha habido otros momentos complicados. Esta es la presente y me siento fuerte para encontrar las soluciones. Lo que queremos es hacer un buen partido", terminó.