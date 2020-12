"De una cosa estoy seguro...": Tevez y otro conmovedor mensaje para Diego Maradona

A casi 10 días de la muerte de Diego Armando Maradona los homenajes continúan, y seguramente seguirán durante varios días más, y esta vez fue el capitán de Boca Juniors, Carlos Tevez, quien volvió a usar sus redes sociales para enviarle un mensaje especial a su ídolo y amigo.

Con una foto del festejo del gol del triunfo ante Inter de Porto Alegre, donde se sacó la camiseta para mostrar que debajo de ella llevaba la que usó Maradona en el recordado triunfo por 3 a 0 ante River en el Metropolitano del 81, Carlitos aseguró que "todo homenaje que pueda hacerte siempre va a ser una pequeñez por lo grande que sos".

"Esta foto refleja que todavía no caiga de que no estás más con nosotros, apunto al cielo pero mi mirada es hacia el piso", agregó Tevez, quien además manifestó que "sé que de donde estés me das fuerza para seguir".

no sé si pueda estar a la altura pero de una cosa si estoy seguro dejaré mi corazón para hacerte feliz!!! Te extraño amigo uD83DuDE22 — Carlitos Tevez (@__CarlitosTevez) December 4, 2020

Por último, Carlitos consideró que "no sé si pueda estar a la altura, pero de una cosa sí estoy seguro: dejaré mi corazón para hacerte feliz. Te extraño amigo", cerró el capitán Xeneize, quien tenía una gran relación con Diego Maradona.

Luego del triunfo ante Inter en Brasil con gol de Tevez, cuyo festejo recorrió el mundo, el capitán de Boca reveló que esa camiseta se la regaló Maradona y la tenía en un cuadro, el cual rompió para poder usarla el miércoles y rendirle homenaje al 10 en el festejo del gol que deja muy bien parado al Xeneize de cara a la vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores.