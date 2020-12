"¡Salgan de la burbuja!": sin filtro, Ruggeri disparó con todo contra los políticos

El ex capitán de la Selección argentina, Oscar Ruggeri, es uno de los personajes más jugosos del programa deportivo ESPN F90, donde siempre deja tela para cortar con sus consideraciones, y esta vez el Cabezón manifestó sus deseos para el 2021 aprovechando para reclamarle a la clase política para que mejore las condiciones de vida de los argentinos.

"Me encantaría que nuestra vida sea distinta. Que nuestros diputados se iluminen. Diputados, ilumínense. Vamos monstruos, generen trabajo. Levántense a la mañana, a todos les digo. Levántense a la mañana cuando se juntan todos ahí, que uno se duerme, el otro anda con una mina arriba, que el otro no sé qué hace… Ilumínense, generen trabajo, para que la gente trabaje y yo, en vez de darme una bolsa de comida, yo me voy a comprar mi comida", comenzó diciendo

Luego, el campeón del mundo en México '86 agregó que "los diputados son los que meten las leyes, que meten esto, que se levantan una mañana y dicen '¡epa! Impuesto acá'. Y ya lo solucionamos... No, hay que generar trabajo".

Ruggeri siguió con su reclamo a la clase política y les pidió a los dirigentes que "caminen la calle". "Los políticos viven en una burbuja. Yo viví en una burbuja que es el fútbol. ¡Salgan de la burbuja! Nos están pasando cosas afuera. Caminen la calle. ¡Vayan! Que están pasando cosas y no nos solucionan las cosas".

Por último, se refirió a lo que perciben los jubilados en nuestro país. "¿Cómo mi mamá va a cobrar 19.000 pesos y es jubilada? ¡Toda su vida trabajó, toda la vida! 'Le aumentamos el cinco por ciento a los jubilados' ¡Se están cagando de hambre los jubilados! ¡Déjense de romper los huevos! A ésos hay que cuidar. Se nos mueren, y se nos mueren tristes. Y lo más triste, ustedes, políticos, tienen mamá y papá, seguramente. Déjenme de romper los huevos. Me vuelvo loco", cerró, indignado, el Cabezón.