Una estrella del Real Madrid se prendió en Twitter y respondió fuertes críticas

Toni Kroos ha sabido ser protagonista en distintos campos de juego y en distintas circunstancias. Ahora, se llevó las luces por una acción en redes sociales. Resulta que un usuario lo criticó por su manera de jugar al fútbol en Twitter y el futbolista no dudó en responderle irónicamente.

“200 toques de pelota por partido, de los cuales 190 van hacia atrás o entre tres y cinco metros para los costados. ¿Por eso cobra 20 millones por temporada? No es un líder, es un pesado", atacó el usuario @MinassianArtur al campeón del mundo en Brasil 2014.

Pero Kroos replicó sin vueltas: "No subestimes el sueldo, Artur. El resto es correcto, por supuesto. Feliz navidad". El agresor no guardó silencio y fue a la carga nuevamente: “Nunca me ha gustado tu forma de jugar, pero tienes sentido del humor. Vale mucho más, también más de 20 millones”.

Esta no ha sido la primera vez que el alemán protagoniza una situación así en redes sociales. Ya había pasado cuando el Real Madrid se coronó campeón de La Liga en la última temporada.

El club subió una foto a la plataforma del pajarito en la que se veía a Kroos, Modric y Casemiro con la copa. Otro usuario cargó contra el alemán diciendo "totalmente sobrevalorado". El futbolista, que no se calla nunca, respondió con sarcasmo: "Cierto, pero no se lo digas a nadie".