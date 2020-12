Fútbol americano: Cóndores cerró un año complicado como mejor sabe hacerlo

Este domingo, en las instalaciones del Camping El Pinar, se llevó a cabo el Inter Cóndor 2020, el evento con el que el equipo de fútbol americano Cóndores de Mendoza cierra el año deportivo

Desde las 10 de la mañana, los jugadores y miembros del staff fueron llegando al camping, dispuestos a compartir la tercera edición de este evento que congrega a toda la familia Cóndor. A las 11 se dio inicio al partido amistoso, en el que se enfrentaron dos equipos formados por los jugadores del equipo; el Team Pipa vs el Team Titán. En un entretenido partido, marcado por la camaradería y el compañerismo, el plantel se dio el gran gusto de volver a jugar en un año donde no hubo competencias debido a la pandemia.

En la primera parte, el Team Pipa se puso en ventaja a través de un TD anotado por Nico "Pikante" Gonzalez. El safety interceptó un pase en su yarda 20 y con una veloz carrera abrió el marcador. La jugada de punto extra no fue fructífera y el marcador se puso 6-0. Promediando el 3er cuarto, el Team Titan tenía 3ra y gol; la jugada fue un play action, y luego de una serie de bloqueos de sus corredores el QB Matías Ruiz entró a la zona de anotación e igualó el partido. No pudieron capitalizar la jugada de punto extra; en ambas ocasiones, los dos equipos recurrieron a jugadas para ganar 2 puntos adicionales, pero no lo lograron. Los equipos lucharon para sacarse ventajas, pero las defensivas no dieron respiro y el partido terminó empatado 6 - 6.

Los coaches se mostraron muy conformes por el alto nivel físico y deportivo que mostraron los jugadores, teniendo en cuenta el largo parate que tuvieron por el confinamiento y que retornaron a los entrenamientos hace poco.

Al finalizar el partido, un exquisito asado esperaba a los jugadores para agasajarlos. Promediando la tarde, los nuevos miembros del equipo recibieron el tradicional bautismo, a través del cual pasan a formar parte de Cóndores.

De esta manera, se cierra el año deportivo para Cóndores; los jugadores volverán a la pretemporada el miércoles 6 de enero