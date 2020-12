Cruce picante: un ídolo de Boca y Farinella se dijeron de todo en vivo

En la previa del partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores entre Boca y Racing, mañana en la Bombonera, el arbitraje y el VAR están en la mira de todos, incluso de los protagonistas que han hecho declaraciones para empezar a condicionar a los jueces, y hablando de ese tema hubo un fuerte cruce al aire en TyC Sports.

Enrique Hrabina, ex defensor de Boca Juniors, discutió con el periodista Leonardo Farinella, reconocido hincha de River Plate, y el tono de la charla fue subiendo hasta llegar a duras acusaciones entre ambos.

"Desde hace seis años a esta parte, Loustau nos arruinó", aseguró el ex futbolista Xeneize, mientras el periodista Millonario se reía burlonamente. Ante esto, Hrabina le recordó el paso del Millonario por la B Nacional: "¿Querés que te muestre el muchacho que los dirigió en la B 28 partidos?".

Farinella se defendió e intentó mantener la compostura, pero con chicanas: "¿Te hace feliz hablar de eso, Quique? ¿Te mejora la autoestima? ¿Vas a reconocer también que el día que descendió no hubo un fallo que lo perjudicó?". Rápidamente, el ex defensor de Boca contraatacó: "¡Lo favoreció a River, le cobraron hasta un penal!".

El tono de la discusión fue subiendo y la tensión fue ganando el clima del estudio: "Se nota mucho tu dolor y tu ceguera. Un hombre del fútbol como vos debería tener la mirada un poquito más amplia", replicó Farinella. A lo que Hrabina lo chicaneó: "Hace 55 años que juego al fútbol. ¿Vos agarraste la pelota alguna vez?". "No hago dos jueguitos, pero quédate tranquilo que no le pego una patada a nadie", tiró Farinella.

"Me doy cuenta al segundo cuando un referí me favorece o me perjudica", continuó Quique. Mientras de fondo el periodista de River le gritó: "Te das cuenta para un solo lado, querido". La situación se fue poniendo más picante y allí Hrabina disparó con todo: "¿No serás vos el que hace eso? A mi Boca no me paga, eh".

Allí Farinella se indignó y respondió que "a mí River no me paga. Yo no sé si no te paga Boca. A vos te ha pagado. Tomatela". Y, mientras el conductor Diego Díaz intentaba frenar la discusión, el ex futbolista cerró: "Los once años que trabajé en el club me pagó Boca. Nunca más me pagó".