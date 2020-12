"Lloré y lloré, como un niño": las dos revelaciones de Juanfer sobre Madrid que conmovieron al mundo River

La histórica consagración de River Plate en Madrid en la final de la Copa Libertadores 2018 será recordada por siempre por los hinchas del Millonario y por los protagonistas de aquella gesta. Esta vez, fue el colombiano Juan Fernando Quintero quien recordó dos momentos particulares de aquel día, uno muy emotivo.

"Yo soy muy frío ante las situaciones, pero no puedo olvidar dos imágenes. Una fue con Nacho Scocco, porque habíamos tenido comentarios antes del partido, nos dijimos que íbamos a ganar y le dije que sí, que lo íbamos a hacer. Él confiaba mucho en mí, es una gran persona, lo quiero mucho, lo respeto mucho, lo admiro. Entonces cuando hace el gol el Pity yo salgo a correr antes de que él meta el gol y lo señalo a él. Lo señalo y empecé a gritarle: 'Te dije, te dije que lo íbamos a ganar"', detalló el creativo colombiano sobre el momento con el delantero que ahora milita en Newell's en diálogo con Julieta Argenta.

El segundo recuerdo fue muy emotivo para él y fue con uno de los utileros del equipo. "Con Carlos Scarpelli no pude contener las lágrimas y lloré y lloré, como un niño en sus hombros", relató.

Además, Quintero explicó que para afrontar ese partido histórico hizo una labor personal muy profunda. "Yo hice un trabajo mental, quince días antes. Yo escribía en mi espejo ahí, cuando me levantaba todas las mañanas y escribía que iba a ganarle a Boca, la verdad fue un trabajo demasiado fuerte, fue una visualización y un enfoque grandísimo. No veíamos televisión, no prendíamos nada, nada, porque sabíamos de lo que se hablaba en el clásico", explicó Juanfer sobre aquellos días entre la suspensión de la definición en el Monumental y el viaje a España.

Luego recordó lo justo que llegó a poder disputar el duelo ante el clásico rival por una lesión que acarreaba. "Era extraño porque yo tenía una lesión de gemelo y las cosas no pasan por casualidad, sino por causalidad, porque el día antes del partido en Madrid, hago unos tiros con Rodrigo Mora, con Marcelo y era extraño pues porque estaba muy bien, esa fue la prueba y sentí que llegaba al partido", dijo sobre la previa del partido.