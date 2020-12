Arrancó la depuración en Godoy Cruz: el primer referente que se va por la puerta de atrás

Godoy Cruz atraviesa su peor momento desde que milita en la Primera División del Fútbol Argentino. Desde la salida de Diego Dabove pasaron seis entrenadores y ninguno pudo levantar a un equipo que se acostumbró a perder. En esta Copa todavía no pudo ganar y la derrota con Newell's fue un duro golpe que traerá consecuencias.

Se supo que Diego Martínez continuará en su cargo y que, al menos, habrá diez salidas de futbolistas que no estuvieron a la altura desde su llegada al Tomba. La primera de ella se produjo este lunes y se trata de Danilo Ortiz. El defensor, uno de los referentes que tuvo el plantel y muy querido por los hinchas, estaba borrado por conflictos con la directiva y rescindió su contrato.

El paraguayo escribió comunicado dedicado a los hinchas y con frases que apuntan al destrato recibido por José Mansur, presidente de la institución: "Ha llegado el momento del momento de abrir una nueva etapa. Lo que más quiero es practicar este hermoso deporte. Trabajo día a día para ser mejor profesional y creo que como todos, merezco un trato acorde. Pido a todos los tombinos, que por favor me comprendan"

"No es la forma que yo hubiese elegido, pero sé que llegó el momento de un nuevo camino. Me voy, pero tu camiseta, tu escudo y tu gente inolvidable me acompañarán como algo mío, en cualquier lugar donde me encuentre. Gracias a todos y como dije el 8 de junio de 2015 '¡Vamos Tomba!' Siempre una marca tuya llevará mi corazón", cerró la carta que contiene su firma.

En las próximas horas habrá más novedades sobre posibles salidas de un plantel que no tiene reacción y sigue en caída libre. Lo único positivo de este confuso momento es que no hay descensos aunque, claro está, debe levantar rápidamente la cabeza para recuperar todo el prestigio que, de a poco, lo va perdiendo.