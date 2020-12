Luego de la paliza histórica del United, Marcelo Bielsa dio la cara

Marcelo Bielsa no visitaba Old Trafford desde 2012 cuando realizó una gesta con el Athletic Club de Bilbao al ganar (3-2) en la ida de los octavos de final de la Europa League. Y su regreso no fue el mejor. Manchester United le hizo seis goles, pudieron ser más, y los cuestionamientos sobre el juego del Leeds, a la orden del día.

Sin embargo, al dar las explicaciones sobre lo sucedido, dejó en claro que no modificará su idea: "Si el rival impone su forma de jugar es porque el entrenador rival no logró neutralizarlo. Vamos a corregir lo que está mal y mantener lo que está bien, pero no vamos a abandonar la forma de jugar".

"Nosotros tuvimos en el primer tiempo opciones similares a las que tuvieron ellos y no las convertimos (...). Las opciones nuestras eran elaboradas y teníamos que construirlas en el campo rival y las de ellos eran las veces que nosotros perdíamos la pelota y pasaban desde atrás hacia adelante", explicó.

El resultado significó la peor derrota desde que Bielsa dirige en el Viejo Continente y, al ser consultado al respecto, sintetizó el sentimiento con dos palabras: "Muy dolorosa". La última vez que un equipo dirigido por el rosarino recibió seis goles fue en la Copa Libertadores del 1992 cuando Newell's cayó por 6 a 0 con San Lorenzo.

Los de Elland Road -con 17 unidades de 42 posibles- cierran el 2020 recibiendo al Burnley (en zona de descenso) el domingo 27 de diciembre desde las 9 (hora argentina). ​