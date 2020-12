Parrilla y Scattareggia despiden el año como campeones

Con mucho público presenciando las finales en el Maipú Tenis Club, concluyó este sábado por la tarde el Torneo de Primera Categoría que significó la vuelta de la competencia después de varios meses sin actividad.

La primera final de la máxima categoría que se jugó fue la de Damas, que fue protagonizada por Valentina Parrilla y María Luz Iranzo, quienes habían llegado a esta instancia luego de derrotar por la mañana a Macarena Alonso y a Victoria Salamone respectivamente.

La reciente campeona comenzó mejor el encuentro, colocándose 4 a 1 arriba, con un juego mucho más sólido ante una desconcertada rival. No obstante, un bajón en su nivel le dio la oportunidad a Iranzo de entrar nuevamente en partido y de jugarle de igual a igual hasta emparejar las acciones, en ese momento apareció la reacción de Valentina que logró dos games seguidos para adueñarse del primer set por 7 a 5.

En el segundo, María Luz fue quien arrancó mejor, ganando los dos primeros games, pero como fue una constante a lo largo del encuentro, ambas tuvieron vaivenes en su nivel de juego y Parrilla logró dar vuelta el marcador y adelantarse 5 a 2. Pero no sería fácil cerrar el partido a su favor, ya que Iranzo logró dos juegos consecutivos, incluso levantando un par de match points, pero finalmente la experiencia terminó jugando a favor de Valentina, que cerró el encuentro con un definitivo 6/4.

A continuación, se jugó la final de Caballeros entre dos viejos conocidos, Rodrigo Scattareggia, que en semis había derrotado al puntano Luciano Sabelli y Rodrigo Orozco, verdugo de Gonzalo Tano.

Como era de esperar, fue un partido luchado y de potentes golpes, en el que se terminó imponiendo Scattareggia por 6/4 y 7/6 y en el que por momentos pareció que la definición se estiraría a un tercer set.

El campeón, que le dedicó este importante triunfo a su padre luego de un año complicado, analizó el partido luego de la final: “fue una definición rara, me costó mucho agarrar ritmo, empecé bien pero luego tuve muchas dudas, sobre todo por haber estado casi un año sin competir, hacía calor y nos costó a los dos entrar en ritmo. En el primer set erré bastante, pero en los momentos importantes jugué y saqué bien, después Rodri también jugó bien, fue inteligente a la hora de plantear su partido y me enredó en un juego que lo supo llevar bien en el segundo set, pero por suerte el saque me ayudó bastante y en los momentos importantes estuve un poquito mas fino que él, asique estoy muy contento por volver a competir y cerrar el año con una victoria.

También durante la tarde tuvo lugar la final de Primera Selección entre Ignacio Núñez y Manuel Suárez, con victoria para este último por 6/4 y 6/3.