Previa picante: Simeone le respondió a Zidane

En la previa del derby madrileño, Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, habló en conferencia de prensa asegurando que "es otra final" y que el Atlético de Madrid "es el principal favorito" a ganar la Liga. ¿Elogio o mufa?

Ahora, Diego Simeone, técnico del Colchonero, le respondió y aseguró: "No suelo opinar de las opiniones de los colegas. Cada uno tiene una formada, pensada, la desarrolla como la entiende. Las respeto, sean positivas o negativas”.

“Es un partido muy bonito, con futbolistas fantásticos en los dos equipos. El Real Madrid lleva muchos años compitiendo al máximo. Se siente admiración por el rival, por los futbolistas que tiene que están vigentes, pese a la edad, 33, 34 y 35, que compiten con la juventud en la cabeza. Es de admirar por más que sea un rival histórico. Intentaremos llevar el partido a donde nos podamos sentir cómodos”, sostuvo el Cholo.

Con respecto al partido, afirmó: “Lo que sé es lo que manejamos estos años, lo entendemos como tal, partido a partido. No cambiaremos la forma de jugar más allá de lo que opinemos del rival”.

Por su parte, a la pregunta sobre si el Real le traslada la presión al Atlético con sus palabras de favoritismo, Simeone fue contundente: "No creo".

Por último, manifestó: “No comentaré la formación. Me conocen bastante. No tengo mala suerte, tengo suerte de tener jugadores que están muy bien, que compiten por el club. No conozco otro camino. Lo único que sirve es servir al equipo para lo que necesita. En ese lugar hay muchos. El otro día entraron muy bien Herrera y Correa, valoro mucho el espíritu con el que salieron Lodi, Lemar, Torreira... con poco tiempo. Eso queremos. Es el único camino para jugar en equipo. El fútbol se juega en equipo y necesitamos de todos”.