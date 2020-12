Tras el milagro de Bahréin, Grosjean mostró cómo quedaron las heridas de su mano

“Pensé en Niki Lauda, juré que yo no iba a terminar así, era imposible, mi última carrera no puede ser así. Me volví a sentar, vi la muerte y pensé que eso era todo, que iba a morir”, había relatado Romain Grosjean. Pero manifestó que encontró la fuerza para salir pensando en sus hijos. Todo, en 27 segundos.

El accidente de Bahréin tendrá pregnancia por un buen tiempo. El auto en llamas, la rápida reacción del piloto y de los encargados de la seguridad, la desesperación y la línea divisoria entre la vida y la muerte no olvidarán rápidamente.

Tras el milagro en el que salvó su vida, Grosjean permaneció unos días internado y después comenzó un tratamiento ambulatorio privado para tratar las lesiones de sus manos. Once días después, el francés se sacó las vendas de su mano derecha y mostró cómo quedó tras las quemaduras sufridas.

“El 50% está de vuelta. Maldita sea, me hace muy feliz tener mi mano derecha libre de vendajes. Montones de crema todo el día, pero se siente bien verla en tan buena forma. Estoy esperando que mi mano izquierda se recupere ahora”, escribió en un posteo de Instagram donde compartió las fotos.

Así tiene la mano derecha Grosjean tras quitarse las vendas

Otra muy buena noticia es que su estado de salud en general es bueno y se espera que el deportista de 34 años no tenga mayores secuelas. Sin embargo, ante lo sucedido el piloto debió tomar una difícil decisión: se despide de la Fórmula 1, desde afuera de la pista, luego de ocho temporadas ininterrumpidas. Su reemplazo en la escudería Haas en el 2021 será Mick Schumacher, hijo del reconocido piloto, y el ruso Nikita Mazepin, que se vio envuelto en un escándalo por acoso en las últimas horas.