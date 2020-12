Martino le cerró las puertas de la Selección a Chicharito y la respuesta no tardó en llegar

"Nadie juega porque es el goleador histórico de la Selección, eso no te sostiene o por lo menos un ratito, no te sostiene para siempre o estaríamos convocando a Hugo Sánchez y ya no se puede convocar más", fue la contundente explicación de Gerardo Martino, este miércoles en diálogo con ESPN, sobre la ausencia en las convocatorias de Javier Hernández.

En ese sentido, el Tata agregó además que a la hora de elegir a los jugadores para convocar "hay unos proceso de elección, que pueden estar bien o no, en ese sentido hemos convocado a Jiménez, a Henry y Pulido, independientemente de su momento con el Galaxy que también no le ha ido bien".

Las palabras de Gerardo Martino hicieron mucho ruido y dejaron en claro que Chicharito deberá recuperar su mejor nivel si quiere volver a ser parte del Tri, un desafío que está dispuesto a encarar y que no dejará de intentar para poder convencer de una vez por todas al DT de la Selección mexicana.

Luego de las declaraciones del Tata, Hernández reaccionó a través de las redes sociales, fiel a su estilo, con una frase del filósofo romano Séneca.

"No nos da miedo hacer las cosas porque sean difíciles, sino que las cosas son difíciles porque nos da miedo hacerlas", reza la cita que compartió el ex delantero del Manchester United en sus historias de Instagram, dejando en claro que seguirá intentando todo para regresar al Tri.