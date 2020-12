¿Dan el portazo? Las tres figuras del Real Madrid cuyo futuro pende de un hilo

La tranquilidad en un club gigante como el Real Madrid no dura mucho. El club Blanco respiró aliviado ayer tras vencer al Borussia Mönchengladbach y meterse en octavos de final de la Champions en el último partido de la fase de grupos, pero hay preocupación por la continuidad de tres figuras del equipo que podrían irse gratis en junio.

Se trata de tres pesos pesados cuyos contratos vencen el 30 de junio próximo, todavía no han renovado su contrato y, por lo tanto, a partir del primero de enero próximo tienen libertad absoluta para negociar con otro club y dar el portazo cuando finalice la próxima temporada: Sergio Ramos, Luka Modric y Lucas Vázquez.

Y pese a que Zidane ha manifestado varias veces que quiere que se queden, lo cierto es que la dirigencia no ha movido ni un pelo para renovar sus contratos. El caso más emblemático es el de Sergio Ramos, capitán histórico del equipo, y el principal problema es que a los jugadores de su edad (34) el club sólo les renueva por un año.

Luka Modric, por su parte, está viviendo un renacer futbolístico a sus 35 años. Aunque el croata ya dijo en Kiev que su deseo es seguir, el club no se ha puesto en contacto con él para hablar de su posible renovación, que sería por una temporada más.

Finalmente Lucas Vázquez, de 29 años, ha pasado de ser suplente a titular indiscutible en el lateral derecho, que no es su puesto natural. El jugador quiere seguir, pero está esperando la llamada del club. El futbolista no es optimista sobre su continuidad y ayer no dudó en decir que "es un tema complicado; tengo la conciencia tranquila. Veremos lo que pasa”.