Una leyenda de la Premier League destrozó al Kun Agüero

Si el ex mediocampista irlandés Roy Keane se caracterizaba por su rudeza y fuerte personalidad, esto lo ha traspasado al comentario, donde no deja títere con cabeza. Esta vez el apuntado por la leyenda del Manchester United, fue el delantero argentino Sergio Agüero, el que ha jugado muy poco luego de su operación a la rodilla cumpliendo apenas 178 minutos.

Según Keane el delantero argentino está gordo, por eso le cuesta correr y no se ve muy bien en el campo de juego: "Mi problema con Agüero es que cuando volvió parecía pasado de peso. Solo Dios sabe qué talla de pantalón lleva".

"Parecía pesado. A veces sales de una lesión y te puede costar correr. Normalmente, los jugadores necesitan dos o tres semanas para recuperar esa velocidad. A mí me preocupó cuando volvió porque estaba pasado de peso. Es difícil recuperar, pero hay que tratar de no coger kilos", concluyó en 'Sky Sport' el ex futbolista.