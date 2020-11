Goles mendocinos en la última fecha de la MLS

Este domingo finalizó la fase regular de la MLS estadounidense y los mendocinos Marcelino Moreno, del Atlanta United, y Valentín Castellanos, del New York City, anotaron para sus equipos con distinta suerte, ya que el primero perdió y el segundo ganó.

Moreno, ex Lanús, anotó el único gol del Atlanta United en la derrota por 2 a 1 frente a Columbus Crew, mientras que el Taty fue el autor del cuarto tanto del triunfo de New York City por 4 a 3 frente a Chicago Fire.

More to come uD83DuDCAA pic.twitter.com/A0y4sbJ2PO — Atlanta United FC (@ATLUTD) November 8, 2020

Además, Emmanuel Reynoso, con su primer tanto para Minnesota en la Major League Soccer, así como los de Lucas Zelarayán (Columbus Crew) y Leandro González Pirez también debutando en la red para Inter Miami, marcaron hoy el protagonismo argentino en la última fecha de la fase clasificatoria del máximo certamen futbolístico interclubes norteamericano.



Los resultados de la jornada que se jugó este domingo fueron los siguientes:



Chicago Fire 3 - 4 New York FC.

Columbus Crew 2 - 1 Atlanta United.

DC United 2 - 3 Montreal.

Inter Miami 2 - 1 Cincinnati.

New York RB 2 - 1 Toronto FC.

Orlando City 2 - 3 Nashville SC.

Philadelphia 2 - 0 New England.

Houston Dynamo 1 - 2 Colorado Rapids.

Los Angeles FC 1 - 1 Portland Timbers.

Minnesota 3 - 0 Dallas.

Real Salt Lake 0 - 2 Kansas City.

Seattle Sounders 4 - 1 SJ Earthquakes.

Vancouver 3 - 0 L.A. Galaxy.

De esta manera, 10 de los 14 equipos de la Conferencia Este se clasifican para los playoffs finales, mientras que 8 de los 12 de la Oeste hacen lo propio.

Los equipos que aseguraron previamente su lugar en playoffs en la Este fueron Philadelphia Union, Toronto FC, Columbus Crew, Orlando City, New York City FC, New England Revolution, Nashville y New York Red Bulls, mientras que hoy lo hicieron Montreal Impact, que quedó noveno, y el Inter Miami de los hermanos Gonzalo y Federico Higuaín que se aferró al décimo y último puesto.

En la Conferencia Oeste ya habían quedado definidos sus ocho puestos para playoffs de 12 participantes, que son Portland Timbers, Sporting Kansas City, Seattle Sounders, Minnesota United, LAFC, FC Dallas, Colorado Rapids y San Jose Earthquakes.